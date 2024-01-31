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Евросоюз может не успеть передать Украине миллион снарядов в срок

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Евросоюз может не успеть передать Украине один миллион снарядов в срок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Польское телевидение.

Евросоюз может не успеть передать Украине миллион снарядов в срок
© РИА Новости

По словам министра, Евросоюз еще в прошлом году запланировал отправить Украине один миллион снарядов до марта 2024 года. Однако теперь Косиняк-Камыш признал, что отправки запаздывают — министр подчеркнул, что этот вопрос является для Евросоюза одним из ключевых.

«Это инициатива с прошлого года. До марта этого года этот миллион должен быть передан. Наверное, до марта это не удастся», — заявил он.

Ранее стало известно, когда Украина может получить реактивные снаряды GLSDB.

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