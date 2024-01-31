Евросоюз может не успеть передать Украине миллион снарядов в срок

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Евросоюз может не успеть передать Украине один миллион снарядов в срок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Польское телевидение.

По словам министра, Евросоюз еще в прошлом году запланировал отправить Украине один миллион снарядов до марта 2024 года. Однако теперь Косиняк-Камыш признал, что отправки запаздывают — министр подчеркнул, что этот вопрос является для Евросоюза одним из ключевых.