В Россию в результате обмена вернулись 195 военнопленных
В Минобороны РФ заявили, что 31 января в Россию в результате обмена с Украиной вернулись 195 военнопленных. Об этом сообщает РИА Новости.
Военные подчеркнули, что в плену россиянам грозила смертельная опасность.
В рамках обмена Минобороны РФ передало Украине 195 пленных украинцев.
В Минобороны также сообщили, что освобожденных военных доставят в Москву на самолетах военно-транспортной авиации. В столице они будут проходить лечение и реабилитацию.
3 января Россия и Украина провели первый с августа обмен пленными. В РФ тогда вернулись 248 человек.
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