В Минобороны РФ заявили, что 31 января в Россию в результате обмена с Украиной вернулись 195 военнопленных. Об этом сообщает РИА Новости.

Военные подчеркнули, что в плену россиянам грозила смертельная опасность.

В рамках обмена Минобороны РФ передало Украине 195 пленных украинцев.

В Минобороны также сообщили, что освобожденных военных доставят в Москву на самолетах военно-транспортной авиации. В столице они будут проходить лечение и реабилитацию.