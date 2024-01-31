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В Россию в результате обмена вернулись 195 военнопленных

В Минобороны РФ заявили, что 31 января в Россию в результате обмена с Украиной вернулись 195 военнопленных. Об этом сообщает РИА Новости.

Военные подчеркнули, что в плену россиянам грозила смертельная опасность.

В рамках обмена Минобороны РФ передало Украине 195 пленных украинцев.

В Минобороны также сообщили, что освобожденных военных доставят в Москву на самолетах военно-транспортной авиации. В столице они будут проходить лечение и реабилитацию.

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3 января Россия и Украина провели первый с августа обмен пленными. В РФ тогда вернулись 248 человек.

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