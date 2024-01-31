Буданов анонсировал новое контрнаступление

ВСУ пойдут в новое контрнаступление весной 2024 года, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. В беседе с The Telegraph он подчеркнул, что наступление России «полностью исчерпает» себя в марте.

Мы делаем ход, враг делает ход. Теперь очередь врага. Оно закончится, и тогда начнется наше, — добавил Буданов.

Глава ГУР отметил, что Россия в ходе наступления планировала занять оставшиеся районы Донецка и Луганска. Однако, считает Буданов, ВС РФ «даже не близки» к выполнению этой задачи.

Несколько иное мнение ранее высказал секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко. По его словам, Украина в 2024 году, вероятно, получит меньше помощи от Запада, чем в прошлом году, и в таких условиях стратегия Киева будет сводиться к обороне.