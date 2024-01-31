ВСУ сбросили взрывное устройство на машину в селе Белгородской области
Украинская армия сбросила взрывное устройство на автомобиль, который стоял рядом с фельдшерско-акушерским пунктом в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
В своём Telegram-канале он сообщил, что в результате обстрела никто не пострадал, однако машина была разбита.
Гладков заверил, что сотрудники оперативных служб работают на месте инцидента.
Ранее губернатор заявил, что хутор Панков попал под обстрел украинских войск.
Также ВСУ ударили по селу Тишанка.