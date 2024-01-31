ВСУ сбросили взрывное устройство на машину в селе Белгородской области

Украинская армия сбросила взрывное устройство на автомобиль, который стоял рядом с фельдшерско-акушерским пунктом в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области , рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков .

В своём Telegram-канале он сообщил, что в результате обстрела никто не пострадал, однако машина была разбита.