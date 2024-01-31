Эстонский генерал обвинил Россию в сбоях GPS в Восточной Европе

Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем заявил о возможной связи России с перебоями в работе спутниковых сигналов, которые используют авиакомпании, смартфоны и системы вооружений в Восточной Европе. Об этом сообщает Bloomberg.

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Херем утверждает, что проблемы в работе GPS начали наблюдаться в регионе с 2022 года. Особенно сильный всплеск был зарегистрирован в январе на территории, простирающейся от Финляндии до Польши и Черноморского региона.

«Кто-то стоит за этим, и мы думаем, что это Россия», — заявил военный.

По его версии, РФ испытывает средства глушения, чтобы проработать сценарии потенциального конфликта с НАТО.

О помехах в работе сигналов GPS ранее рассказал директор Агентства гражданской авиации Латвии Марис Городцов. По его словам, нет никаких фактов, которые могли бы указать на конкретный источник, вызывающий эти перебои.

Городцов подчеркивал, что в авиации умеют справляться с этой проблемой — в случае перебоев с GPS-сигналами самолеты переключаются на наземные радиосистемы.