Минобороны: ВС РФ уничтожили ЗРК IRIS-T в зоне спецоперации

Российские военнослужащие в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции уничтожили ракетный комплекс IRIS-T немецкого производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силами российской авиации и артиллерии, а также с помощью беспилотников, была уничтожена радиолокационная система «Пеликан». Помимо этого, ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 136-и районах.

«Силами ВС РФ нанесено поражение личному составу и технике 3-й штурмовой бригады ВСУ, складу горючего, живой силе и военной технике в 136-ти районах», - сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения огневых точек и позиций ВСУ в районе села Спорное в ДНР. Российские операторы FPV-дронов с ювелирной точностью ударили по позициям противника.