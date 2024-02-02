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Стало известно о проломленной обороне ВСУ на одном из направлений

Армия России проломила оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянско-лиманском направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры русской весны».

Стало известно о проломленной обороне ВСУ на одном из направлений
© РИА Новости

Подразделения группировки войск «Запад» выбили украинских военных с опорных пунктов и продвинулись по посадкам на 2,5 километра. Это позволило приблизиться к населенным пунктам Терны и Ямполевка.

Днем 1 февраля в Минобороны сообщили об улучшении положения на краснолиманском направлении. Также российские части отразили атаки ВСУ и нацгвардии в районе Серебряного лесничества.

Об улучшении позиций на донецком направлении в Минобороны рассказали 31 января.

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