Вооруженные силы (ВС) России заняли более выгодные рубежи на краснолиманском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России. Lenta.ru

«Заняты более выгодные рубежи и позиции, а также нанесено огневое поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Дзержинское Донецкой Народной Республики», — сообщили в военном ведомстве. RT на русском

Кроме того, отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Кузьмино Луганской Народной Республики. ТАСС