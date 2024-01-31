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ВС России заняли более выгодные позиции на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы (ВС) России заняли более выгодные рубежи на краснолиманском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России. Lenta.ru

«Заняты более выгодные рубежи и позиции, а также нанесено огневое поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Дзержинское Донецкой Народной Республики», — сообщили в военном ведомстве. RT на русском

Кроме того, отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Кузьмино Луганской Народной Республики. ТАСС

Также сообщается об уничтожении ЗРК Iris-T производства Германии. Российская газета

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