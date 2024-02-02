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В США рассказали о выявившем уязвимость НАТО оружии ВСУ

Гибридные системы противовоздушной обороны (ПВО) FrankenSAM, используемые украинскими войсками, продемонстрировали российским военнослужащим уязвимость НАТО. Об этом заявило издание Business Insider.

В США рассказали о выявившем уязвимость НАТО оружии ВСУ
© Lenta.ru

По мнению авторов публикации, благодаря этому экспериментальному оружию стал заметен огромный пробел в арсенале США. Как отметил американский бывший полковник морской пехоты Марк Канциан, использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) такого типа оружия свидетельствует о дефиците наземных систем ПВО в странах альянса, включая Штаты.

«То, как сейчас Россия ведет боевые действия, также показывает, как НАТО нуждается в этих видах оружия, если альянс хочет быть готовым к будущим конфликтам», — заявил экс-полковник.

18 января стало известно, что украинские войска впервые применили импровизированную систему ПВО, состоящую из советских и западных элементов. Предполагается, что речь идет о FrankenSAM.

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