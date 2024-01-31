Министр обороны России Сергей Шойгу во время переговоров по видеосвязи с министром обороны КНР Дун Цзюнем заявил, что российская и китайская сторона находятся в лучших отношениях за всю историю. RT на русском

Глава российского оборонного ведомства отметил ключевую роль доверительных контактов президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в укреплении российско-китайских отношений и стратегических связей двух стран. Министр также высоко оценил скоординированные усилия Москвы и Пекина по «оказанию стабилизирующего влияния на международную обстановку» и снижению конфликтного потенциала в мире. ТК "Звезда"