Израиль вновь атаковал Дамаск

"Сирийские военные заявили, что сбили в пятницу несколько израильских ракет, запущенных с Голанских высот и нацеленных на юг Дамаска", — говорится в сообщении.

Израиль и Сирия обмениваются ракетными ударами не первый день. 29 января иранское агентство Tasnim сообщало, что Израиль нанес удар по центру в Дамаске, где, предположительно, располагались советники из Ирана. До этого стало известно, что четыре представителя "Корпуса стражей исламской революции" были ликвидированы в результате удара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Дамаску 20 января.