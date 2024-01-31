США передадут Украине GLSDB: сможет ли российская ПВО сбивать их

Пентагон подтвердил, что собирается передать Киеву реактивные снаряды GLSDB, а по сообщениям СМИ, первые поставки возможны уже сегодня, 31 января. Как сообщает «КП», высокоточный снаряд для реактивных систем HIMARS и M270 MLRS бьет на дальность до 150 км, однако российская противовоздушная оборона все же может на них ответить.

GLSDB работает в паре с реактивным снарядом М-26, который позволяет бомбе набрать необходимую высоту. После ее достижения ракетный двигатель отстегивается, а боевая часть летит дальше самостоятельно, развернув крылья. При этом в воздухе она может маневрировать — как по высоте, так и по курсу.

Другой особенностью снаряда является крайне низкая эффективная поверхность рассеяния. Этот показатель делает объект малозаметным для ПВО. В результате время для перехвата уменьшается в два раза по сравнению с обычными ракетами. Однако у GLSDB есть крайне уязвимое место — низкая подлетная скорость. Благодаря этому сбить российские войска его все же смогут.