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В МО Нидерландов заявили, что F-16 поставят на Украину в 2024 году

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подтвердила, что поставка Киеву истребителей F-16 будет в 2024 году, но не смогла назвать точной даты. Об этом глава Минобороны страны заявила на встрече глав оборонных ведомств стран Евросоюза.

В МО Нидерландов заявили, что F-16 поставят на Украину в 2024 году
© ТК «Звезда»

«Мы много работаем над этим, украинцы также много работают, это произойдет в этом году, я уверена, но не могу пока назвать конкретный срок или дату», - цитирует ТАСС министра военного ведомства Нидерландов.

Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого он заявил о готовности правительства страны поставить Украине первую партию F-16. Отмечалось, что в нее войдут 18 истребителей.

Для осуществления данных поставок, как заявил Рютте, Киев должен соблюсти ряд требований. В них, в частности, вошли критерии к персоналу и инфраструктуре.

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