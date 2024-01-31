Новый министр обороны КНР провел переговоры с Шойгу

Новый глава Минобороны Китая Дун Цзюнь провел видеопереговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте китайского оборонного ведомства.

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По словам министра КНР, стратегическое партнерство Китая и России сохраняется на высоком уровне в новую эпоху.

«Китайские и российские военные должны реализовать важный консенсус, достигнутый главами двух государств, решительно реагировать на глобальные вызовы, а также постоянно укреплять стратегическое взаимное доверие», — приводит ведомство его слова.

Шойгу также подчеркнул, что под целенаправленным руководством глав двух государств российско-китайские отношения находятся на лучшем уровне за всю историю. Он отметил, что российская сторона использует 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами в качестве новой отправной точки для инноваций в областях и методах сотрудничества между Китаем и Россией.