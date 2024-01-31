Стало известно, когда ВСУ ощутят отсутствие американской военной помощи

Украинские военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях, в скором времени почувствуют отсутствие финансирования со стороны США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на западных дипломатов.

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По мнению источников, Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с явными негативными последствиями прекращения американской военной помощи уже к концу весны 2024 года. Это произойдет даже при условии продолжения поддержки со стороны Европейского союза (ЕС).

"Украинские войска почувствуют отсутствие поддержки от США на поле боя к концу весны", — сказал один из неназванных дипломатов.

Также в материале подчеркивается, что к марту текущего года региональное содружество сможет передать Украине только около 600 тыс. снарядов из обещанного до этого миллиона. Как рассказали источники агентства, проблема с поставками возникла из-за задержек в процессе производства боеприпасов. Более того, некоторые страны — члены ЕС начали опасаться истощения собственных запасов снарядов.