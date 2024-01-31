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Командир теробороны призвал калечить уклонистов на Украине

Командир 118 бригады теробороны ВСУ Анатолий Стуженко заявил о том, что украинцам, не подчиняющимся военкомам, необходимо простреливать колени.

Командир теробороны призвал калечить уклонистов на Украине
© globallookpress.com

Видеозапись заявления Стуженко публикует RT.

«Мы доиграемся в демократию до такого состояния, что нас, военных, скоро будут ногами пинать. (…) Должно быть так: не вышел из машины — прострелили колено», — заявил он.

По мнению Стуженко, военные должны действовать жестко, иначе Украина «не сможет победить».

В декабре 2023 года Владимир Зеленский сообщил, что генералитет потребовал призвать в ВСУ 500 тысяч человек. При этом правительство внесло на рассмотрение парламента законопроект о мобилизации. Он предлагает отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы и обязать граждан регистрироваться в электронном кабинете призывника. Кроме того, документ снижал возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине. В результате его отправили на доработку.

На фоне этого появились сообщения и видеозаписи, что сотрудники военкоматов в Одессе начали останавливать общественный транспорт для проверок и принудительной мобилизации мужчин. По словам местных жителей, автобусы и маршрутки обычно окружает группа из 15 военкомов. При этом бывают случаи, когда тот же автобус через 100 метров останавливает другая группа вербовщиков.

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