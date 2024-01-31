Командир теробороны призвал калечить уклонистов на Украине

«Мы доиграемся в демократию до такого состояния, что нас, военных, скоро будут ногами пинать. (…) Должно быть так: не вышел из машины — прострелили колено», — заявил он.

В декабре 2023 года Владимир Зеленский сообщил, что генералитет потребовал призвать в ВСУ 500 тысяч человек. При этом правительство внесло на рассмотрение парламента законопроект о мобилизации. Он предлагает отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы и обязать граждан регистрироваться в электронном кабинете призывника. Кроме того, документ снижал возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине. В результате его отправили на доработку.