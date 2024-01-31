Рогов сообщил, что силы РФ заняли четыре опорных пункта ВСУ у Вербового

"Если говорить о ситуации за сутки, то минимум четыре подтвержденных опорных пункта перешли под наш контроль в районе Вербового. <...> Если мы посмотрим от Пятихаток до Вербового через Работино, то со стороны ВСУ все равно идут попытки атак. Они суются, мы отбиваем на одних участках, на других - мы идем [вперед], где-то они отбивают атаки, где-то проходим", - сказал Рогов.