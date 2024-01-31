Губернатор Балицкий рассказал, что в ВСУ сейчас служат «больные трактористы»

«Недавно был диалог - Гена его звали. Говорю - как так, Гена? Он отвечает: "мне легче было пойти, чем терпеть унижения. Мне каждый день в огород бросали всякое, гадости писали на заборе, родителей, детей угнетали. И я решил, что лучше погибнуть". Философия безысходности... Противник "подсел", как говорили в боксе, и его надо добивать. Воевать умно и грамотно - и мы этому учимся», - заявил губернатор.