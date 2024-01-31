Генерал ВСУ назвал разрушающее украинские позиции российское оружие

«На каждый вырытый блиндаж у россиян есть ФАБ-500, разрушающая наши любые позиции», — признал военный.

Кривонос отметил, что украинским солдатам приходится постоянно восстанавливать уничтоженные укрытия после ударов России. По его словам, российские войска также активно используют беспилотники и артиллерию, что лишить ВСУ возможности перебросить больше сил на другой берег.