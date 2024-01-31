Хуситы заявили об обстреле американского эсминца в Красном море

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило о нанесении ракетного удара по эсминцу USS Gravely в Красном море. Об этом говорится в заявлении их вооруженных сил. ТАСС

По словам военного представителя хуситов Яхья Сариа, "военно-морские силы выпустили соответствующие корабельные ракеты по американскому эсминцу USS Gravely в Красном море". Об этом сообщает подконтрольный "Ансар Алла" телеканал "Аль-Масира". Российская газета