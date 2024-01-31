Bloomberg: в ЕС провалили поставку миллиона снарядов ВСУ
Союзники Украины изо всех сил пытаются собрать для ВСУ оружие и боеприпасы, но не могут выполнить данные обещания, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов. В итоге ЕС предоставит Киеву лишь 600 тысяч снарядов - вместо обещанного к 1 марта миллиона.
По данным Bloomberg, об объеме поставок стало известно на встрече министров обороны ЕС на этой неделе. Пока на Украину была поставлена только треть обещанных снарядов, а еще 30 процентов должны быть доставлены к марту
Чиновники обсуждают дополнительные возможности финансирования, чтобы достичь цели в миллион боеприпасов, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
В марте прошлого года Брюссель объявил, что в течение года поставит Киеву один миллион снарядов. Осенью 2023-го в ЕС признали, что достичь этой цели не удастся. Депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс заявил, что весь миллион боеприпасов, вероятно, будет поставлен до июня 2024 года.
Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркивал, что власти ЕС совместно с промышленностью должны работать над увеличением объемов производства.