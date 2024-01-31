Bloomberg: в ЕС провалили поставку миллиона снарядов ВСУ

Союзники Украины изо всех сил пытаются собрать для ВСУ оружие и боеприпасы, но не могут выполнить данные обещания, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов. В итоге ЕС предоставит Киеву лишь 600 тысяч снарядов - вместо обещанного к 1 марта миллиона.

По данным Bloomberg, об объеме поставок стало известно на встрече министров обороны ЕС на этой неделе. Пока на Украину была поставлена только треть обещанных снарядов, а еще 30 процентов должны быть доставлены к марту

Чиновники обсуждают дополнительные возможности финансирования, чтобы достичь цели в миллион боеприпасов, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

В марте прошлого года Брюссель объявил, что в течение года поставит Киеву один миллион снарядов. Осенью 2023-го в ЕС признали, что достичь этой цели не удастся. Депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс заявил, что весь миллион боеприпасов, вероятно, будет поставлен до июня 2024 года.