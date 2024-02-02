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Марочко рассказал, как Украина восполняет потери на Артемовском направлении

Мобилизованных в январе 2024 года в украинские войска подвели для восполнения потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) на один из участков на Артемовском направлении в Донбассе. Об этом РИА Новости сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Марочко рассказал, как Украина восполняет потери на Артемовском направлении
© Газета.Ru

"На участок Клещеевка-Курдюмовка отмечено прибытие свежего пополнения для потрепанных украинских подразделений, сдерживающих натиск наших войск. В подавляющем большинстве военнослужащие не имеют боевого опыта", - сказал Марочко.

Эксперт отметил, что таким образом командование ВСУ восполняет потери.

"Безвозвратные ежедневные потери украинских боевиков на этом участке составляют до роты военнослужащих", - указал он.

До этого Андрей Марочко заявлял, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Купянском направлении выявлены англоязычные экипажи бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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