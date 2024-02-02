Марочко рассказал, как Украина восполняет потери на Артемовском направлении

Мобилизованных в январе 2024 года в украинские войска подвели для восполнения потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) на один из участков на Артемовском направлении в Донбассе. Об этом РИА Новости сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.