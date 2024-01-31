В ЕС признали невозможность предоставить миллион боеприпасов Украине

Европейский союз (ЕС) предоставит Украине лишь 600 тысяч боеприпасов вместо обещанного к марту миллиона патронов. Об этом сообщает Bloomberg .

«Союзники Украины изо всех сил пытаются доставить как средства, так и боеприпасы, в которых (...) страна остро нуждается для поддержания своей военной кампании», — говорится в публикации.

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, чтобы приблизиться к этой цели, европейские чиновники могут в конечном итоге согласиться на конкретные обещания, такие как увеличение количества снарядов и финансирование.