СМИ: Германия и США тормозят процесс вступления Украины в НАТО

Германия и США тормозят процесс вступления Украины в НАТО
США и Германия намеренно стремятся отложить начало процесса вступление Украины в НАТО, несмотря на желание самого Киева и государств Восточной Европы приступить к нему как можно скорее. Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на источники.
По информации собеседников, Украина и ряд ее сторонников подталкивают руководство НАТО к официальному приглашению Киева стать членом военного альянса на ближайшем крупном саммите. Польша и страны Прибалтики видят в этом возможность «ослабить амбиции России в Восточной Европе». Однако их усилия сталкиваются с сильным закулисным сопротивлением Вашингтона и Берлина.
«США и Германия являются главными донорами военной и экономической помощи Украине. Официальные лица в обеих странах настаивают на том, что Украина должна в конечном итоге вступить в НАТО, но сейчас не время начинать этот процесс», — отмечает журнал.
Источники рассказали, что вместо вступления в НАТО оба государства нацелены на продолжение поставок Украине оружия и боеприпасов, поскольку опасаются полноценного столкновения альянса с Россией, вплоть до ядерной войны. У такого подхода есть противники, которые считают скорейшее включение Киева в блок способом «сэкономить на длинной дистанции». Кроме того, растут и опасения относительно победы Дональда Трампа на выборах в США в ноябре 2024 года — предполагается, что он не станет работать над принятием Украины в НАТО.
Издание также сообщает, что на этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит Вашингтон, а главным в повестке его рабочих встреч будет вопрос о членстве Украины в НАТО. При этом недавно в Госдепе уже прошли переговоры между американскими дипломатами и европейскими парламентариями — последних призвали не акцентировать внимание на вступлении Киева в блок, чтобы внутренние противоречия в альянсе не спровоцировали Россию на более активные действия.