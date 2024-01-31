СМИ: Германия и США тормозят процесс вступления Украины в НАТО

США и Германия намеренно стремятся отложить начало процесса вступление Украины в НАТО, несмотря на желание самого Киева и государств Восточной Европы приступить к нему как можно скорее. Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на источники.

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По информации собеседников, Украина и ряд ее сторонников подталкивают руководство НАТО к официальному приглашению Киева стать членом военного альянса на ближайшем крупном саммите. Польша и страны Прибалтики видят в этом возможность «ослабить амбиции России в Восточной Европе». Однако их усилия сталкиваются с сильным закулисным сопротивлением Вашингтона и Берлина.

«США и Германия являются главными донорами военной и экономической помощи Украине. Официальные лица в обеих странах настаивают на том, что Украина должна в конечном итоге вступить в НАТО, но сейчас не время начинать этот процесс», — отмечает журнал.

Источники рассказали, что вместо вступления в НАТО оба государства нацелены на продолжение поставок Украине оружия и боеприпасов, поскольку опасаются полноценного столкновения альянса с Россией, вплоть до ядерной войны. У такого подхода есть противники, которые считают скорейшее включение Киева в блок способом «сэкономить на длинной дистанции». Кроме того, растут и опасения относительно победы Дональда Трампа на выборах в США в ноябре 2024 года — предполагается, что он не станет работать над принятием Украины в НАТО.