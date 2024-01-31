Спецоперация на Украине 31 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 31 января 2024 года.

В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадал мужчина

Мирный житель Горловки в ДНР получил ранения в результате обстрела со стороны украинской армии, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Ивана Приходько.

Он назвал это «украинской вооруженной агрессией».

Огонь по городу велся из артиллерии калибром 152 и 155 мм. С начала суток по Горловке выпущено свыше 20 снарядов.

Два российских бойца за день взяли два пункта обороны ВСУ под Марьинкой

Пара российских бойцов за один день захватила два опорных пункта обороны Вооруженных сил Украины, сообщает «Газета.ру».

Это произошло на Марьинском направлении. В результате было получено в качестве трофеев несколько ПТРК «Джавелин», иностранные противопехотные мины и штурмовые винтовки. Один из блиндажей был залит бетоном и оборудован крупнокалиберными пулеметами и противотанковыми средствами.

Украинские военные понесли серьезные потери в личном составе. Бойцы ВС РФ будут представлены к государственным наградам.

Российские гранатометчики сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении

Российские расчеты гранатометов АГС-17 «Пламя» сорвали ротацию подразделений украинской армии, сообщает ТАСС.

Это произошло на купянском направлении. Наблюдатели мотострелкового полка вскрыли передвижение противника и доразведали цели. В кратчайшие сроки расчеты «Пламя» прибыли на позиции и точным попаданием накрыли выявленные цели на дальности около 1,5 км.