Мобилизация: последние новости на сегодня 31 января 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 31 января 2024, в материале «Рамблера».

В Иркутской области бойцы СВО получили приоритетное право на включение в СДУ

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В Иркутской области ветераны специальной военной операции включены в список льготников, которые получат услуги системы долговременного ухода (СДУ) в приоритетном порядке, начиная с 2024 года, сообщает runews24.ru.

Проект СДУ начался в России в сентябре 2023 года. В его рамках осуществляется обслуживание пенсионеров и инвалидов. Тестовые сервисы начали работу в Иркутске, Братске, Братском и Тайшетском районах.

Параллельно идет адаптирование жилья бойцов, которые стали инвалидами. В рамках проекта военным предоставляются функциональные кровати, система «умный дом», подъемники и другое вспомогательное оборудование.

В зону СВО поставлено более 3 тыс. обнаружителей беспилотников

Военным России в зону проведения специальной военной операции поставлено более трех тысяч детекторов дронов «Булат», которые обнаруживают и идентифицируют основные модели беспилотников, сообщает газета «Взгляд».

На предприятии 3mx, которое их производит, заявили, что военное руководство оценило потребность подобной техники для воинского объединения, например, армии, в 20 тысяч единиц.

Предприятие готово обеспечить это количество.

«Булат» работает в пассивном режиме, ничего не излучая в эфир. Он сканирует пространство на дистанцию от 600 м до 1,5 км и идентифицирует основные модели БПЛА, применяемые в зоне спецоперации.

Экипаж авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» подготовил помощь для участников СВО

Экипаж российского тяжелого авианесущего крейсера Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» подготовил очередную партию помощи для бойцов, принимающих участие в специальной военной операции, сообщает «Министерство обороны России».

Личный состав самостоятельно изготовил более 1800 окопных свечей. Кроме того, военнослужащие собрали к отправке более 300 килограммов тёплых тельняшек, шерстяных носков, нательного белья, зимних перчаток.