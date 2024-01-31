Сальдо обвинил ВСУ в намеренных ударах по гражданским в Херсонской области

Вооруженные силы Украины намеренно обстреливает территорию левобережья Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

По его словам, прицел ведется по гражданским. Для этого противник использует FPV-дроны. Глава региона назвал такие удары «подлыми». Украина обстреливает, в том числе, автомобили, которые ездят в Новой Каховке, в Каховке, в Алешках, в Голой Пристани - во всех населенных пунктах, которые расположены вдоль Днепра.

«На самом деле все это такое бесчеловечное отношение и воспитание у тех, кто управляет этими FPV-дронами, такое циническое отношение к человеческой жизни», — указал Сальдо.

Он считает, что это связано с «агонией», в которой сейчас пребывает украинская власть, которой управляет «англосаксонская клика, которой все равно, сколько погибнет, ведь мы же не враги друг другу, это же наши братья славяне».

Как указал губернатор, украинских военных «бросают на смерть ради защиты интересов Запада, который геополитически пытается таким образом навредить России».