«Ренхап»: американский F-16 рухнул в море в Южной Корее

У западного побережья Южной Кореи упал в море американский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 упал в море у западного побережья Южной Кореи. Об этом со ссылкой на многочисленные источники сообщает южнокорейское информационное агентство "Рёнхап".
Катастрофа произошла утром 31 января в районе острова Джикдо провинции Чолла-Пукто в 274 километрах от столицы страны Сеула. Самолет взлетел с американской военно-воздушной базы Кунсан и спустя некоторое время рухнул в море. Пилоту F-16 удалось катапультироваться, и довольно быстро он был обнаружен спасателями, которые подняли его из воды.
Ранее министерство обороны Румынии опровергло информацию о секретной боевой миссии истребителя F-16 на Украине. 26 января министерство иностранных дел России сообщило, что возможные поставки Нидерландами на Украину истребителей F-16 не окажут влияния на ход специальной военной операции (СВО).