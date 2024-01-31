США усилят поврежденную базу дополнительными средствами ПВО
США планируют усилить дополнительными средствами противовоздушной обороны (ПВО) поврежденную базу в Иордании, которая пострадала от атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на прошлой неделе. Тогда жертвами инцидента стали трое американских военных, сообщает телеканал CBS.
Осведомленный источник рассказал телеканалу, что раньше эта база не подвергалась нападениям, поэтому там была установлена менее мощная система ПВО, чем на объектах в Сирии и Ираке. Конкретики о том, какие именно вооружения будут отправлены, собеседник не дал, но уточнил, что их функцией является перехват дронов.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Иран понесет ответственность за предоставление оружия атаковавшим американскую военную базу на северо-востоке Иордании. Он также подтвердил намерение страны ответить на нападение.