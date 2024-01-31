США усилят поврежденную базу дополнительными средствами ПВО

Осведомленный источник рассказал телеканалу, что раньше эта база не подвергалась нападениям, поэтому там была установлена менее мощная система ПВО, чем на объектах в Сирии и Ираке. Конкретики о том, какие именно вооружения будут отправлены, собеседник не дал, но уточнил, что их функцией является перехват дронов.