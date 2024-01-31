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Авианосец США сбил противокорабельную ракету хуситов

Американский эсминец сбил выпущенную хуситами (йеменскими мятежниками, членами движения «Ансар Алла») противокорабельную ракету. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (USCENTCOM).

Американский эсминец сбил в Красном море выпущенную хуситами ракету
© Joshua Conti Us Space Globallookpress

В ведомстве отметили, что летевшую в сторону Красного моря ракету удалось сбить около 23:30 по времени Саны (совпадает с московским). Авианосец USS Gravely сбил летевший снаряд.

«30 января, примерно в 23:30. (время Саны) поддерживаемые Ираном боевики-хуситы выпустили одну противокорабельную крылатую ракету из контролируемых хуситами районов Йемена в сторону Красного моря. Ракета была успешно сбита авианосцем USS Gravely (DDG 107)», - сообщается на официальном сайте ведомства.

При этом не уточняется, есть ли разрушения и полученные персоналом травмы в результате произошедшего инцидента.

Ранее США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов. Удар американских ВВС произошел 27 января, около 03:45 по времени Саны. При этом в британских ВМС констатировали, что оказались бессильны против йеменских повстанцев. И американцы, и британцы регулярно обмениваются ударами с контролирующими север Йемена хуситами.

Хуситы с середины ноября 2023 года атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. На фоне эскалации арабо-израильского конфликта они заявляли, что из солидарности с палестинцами не позволят связанным с Израилем судам проходить в водах Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива и будут наносить удары по территории Израиля до окончания боевых действий в секторе Газа.

Центральное командование ВС США подсчитало, что с середины ноября 2023 года в красноморской зоне такие атаки были в отношении более чем 20 различных судов.

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