Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области

Российские войска постепенно продвигаются в Запорожской области. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости.

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«Мы очень бережем личный состав, поэтому не стоит задача за какой-то разрушенный населенный пункт положить десятки жизней наших солдат», — сказал он.

Ранее начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные силы России достигают успехов на передовой, в частности, под Авдеевкой. «К сожалению для нас, все-таки определенное продвижение в полях у них есть, и возле Авдеевки то, что случилось», — заявил он.