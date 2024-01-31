Британский экс-дипломат Форд: США надо свернуть военные базы на Ближнем Востоке

Американским властям лучше свернуть свои военные базы в Ираке и Сирии , чтобы избежать повторения недавней атаки. Бывший посол Великобритании в Дамаске , ветеран дипломатии и эксперт по Ближнему Востоку Питер Форд назвал эти объекты "легкими мишенями", передают РИА Новости.

Он уточнил, что присутствие военнослужащих американской армии на базах лишено смысла, кроме как помешать властям Сирии и Ирака "возыметь полный суверенитет" над своей территорией. Дипломат отметил, что вопреки заявлениям администрации президента Джо Байдена, военные объекты США на Ближнем Востоке - это не "активы" за рубежом, а "обязательства". Политический аналитик добавил, что в Пентагоне уже начали приходить к осознанию бесполезности баз на Ближнем Востоке. По информации Форда, спланированный вывод войск из Ирака и Сирии - лишь вопрос времени.