Economist: Буданов мог в последний момент отказаться от должности главкома ВСУ

Несмотря на то, что президент Зеленский не объявил об отставке генерала, кресло главкома может быть в опасности из-за того, что пока не нашли подходящего кандидата на замену. По данным издания, в понедельник вечером Зеленский сообщил Залужному о своем решении уволить его и предложил должность секретаря СНБО, главком отказался. Сейчас на должность, по данным издания, рассматриваются два кандидата: командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

The Economist отмечает, что Сырский является опытным генералом, но его жесткий подход к ведению боевых действий сделал его непопулярным в отдельных частях ВСУ. Буданов же не имеет опыта руководителя вооруженных сил, и по данным от источников, отказался от должности. Издание также подчеркивает, что противостояние с Залужным может подорвать доверие к руководству и не приведет к возобновлению финансирования, так как главком высоко ценится на Западе. Кроме того, популярность Залужного может использовать оппозиция, включая Петра Порошенко. The Economist пришло к выводу, что если Зеленский не уволит Залужного, то это будет выглядеть слабостью, а если отставка все же состоится, то это подорвет доверие к руководству.