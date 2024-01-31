СМИ: израильские ВВС совершили налеты на восемь поселков на юге Ливана

Позиции вооруженных формирований шиитской партии «Хезболлах» в Ливане подверглись ударам израильской армии. По информации новостного портала Naharnet, артиллерия и авиация Израиля бомбили территории как минимум семи населенных пунктов.

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В течение суток по ним выпустили не менее 100 снарядов. Есть пострадавшие среди жителей, их численность уточняется, 25 построек получили повреждения.

«Во вторник израильская артиллерия и военные самолеты бомбили Айта аш-Шааб, окрестности Мейс аль-Джабаль, ан-Накуру, Дайру, Ярина, а также Аль-Джеббайна и Тайр-Харфы», - сообщили в Ливане.

В то же время «Хезболла» подтвердила ответственность по меньшей мере за 12 атак на позиции Армии обороны Израиля вблизи границы с использованием, как отмечается, иранских ракет Falaq-1 («Фалак-1») и Burkan («Буркан»), пока израильская армия заявляла, что наносила воздушные удары по объектам группировки в Ливане.

С началом эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года боевые действия происходят не только в секторе Газа, где Израиль проводит наземную операцию, но и в отдельных районах Ливана и Сирии, а также в поселениях на Западном берегу реки Иордан.

В этой связи почти ежедневно происходят перестрелки на ливано-израильской границе между израильской армией и «Хезболлой». По данным агентства AFP, с 7 октября на юге Ливана погибло более 200 человек, большинство из которых - члены группировки. С израильской стороны жертвами стали девять солдат и шесть мирных жителей.