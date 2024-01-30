Новый закон о мобилизации на Украине поступил в Верховную раду

В Верховную раду Украины поступила новая версия законопроекта о мобилизации, которая предусматривает ограничение уклонистов в правах через суд. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что новая версия поступила в Верховную раду после переработки — теперь законопроект предполагает ограничение банковских счетов для уклонистов, а также запрет на выезд. Для введения подобных санкций в адрес уклониста авторы законопроекта предлагают дать украинским военкоматам возможность обращаться в суд. Если соответствующий запрос будет удовлетворен, уклонисту могут запретить управлять транспортным средством, закрыть выезд из страны, а также наложить арест на счета.