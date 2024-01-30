Стало известно, когда Украина может получить реактивные снаряды GLSDB

США могут передать Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже 31 января. Об этом сообщает Politico со ссылкой на ряд анонимных источников.

Отмечается, что передача снарядов может пройти в рамках анонсированных в 2023 году поставок военной помощи. При этом о включении GLSDB в новый пакет помощи Украине было заявлено еще в феврале прошлого года.