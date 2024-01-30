Стало известно, когда Украина может получить реактивные снаряды GLSDB
США могут передать Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже 31 января. Об этом сообщает Politico со ссылкой на ряд анонимных источников.
Отмечается, что передача снарядов может пройти в рамках анонсированных в 2023 году поставок военной помощи. При этом о включении GLSDB в новый пакет помощи Украине было заявлено еще в феврале прошлого года.
«Пентагон успешно испытал предназначенную для Украины новую высокоточную бомбу дальнего радиуса действия, которая, как ожидается, уже в среду поступит на поле боя», — сообщает издание.
GLSDB — высокоточная бомба малого диаметра наземного базирования. Снаряд является совместной разработкой компаний Boeing и Saab, и может быть запущен с помощью реактивных систем залпового огня. Его заявленная дальность поражения составляет 150 километров.