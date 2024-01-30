ВВС Украины назвали австралийские истребители «летающим хламом»

Высокопоставленный офицер ВВС Украины назвал австралийские истребители F/A-18 Hornet «летающим хламом». Об этом во вторник, 30 января, со ссылкой на источник сообщает Australian Financial Review.

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Инцидент произошел еще в 2023 году во время встречи с австралийскими представителями. Украинский офицер отказался принимать списанные истребители, назвав их хламом. Это чуть не сорвало всю сделку о передаче Киеву австралийских истребителей, передает издание.

Запад собирается поставить на Украину в 2024 году новый вид оружия, которое ранее не предоставлялось Киеву. Речь идет о снаряжениях, «которые позволят поражать». Об этом заявил спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк по итогам заседания контактной группы по военному содействию Киеву в формате «Рамштайн». Что это за вооружение, выясняла «Вечерняя Москва».