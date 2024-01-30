СМИ: США в ближайшие часы начнут военную операцию на Ближнем Востоке
Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ближайшие часы может отдать приказ о начале операции на Ближнем Востоке. Об этом пишет Sky News.
По данным телеканала, военные советники предлагают американскому лидеру различные варианты действий, как символические, так и крайне жесткие.
В частности, они считают, что можно нанести удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Ирана, либо ограничиться ударом по базам страны, расположенным за ее пределами.
Американские военные проведут ее в ответ на удар по базе США в Иордании, в результате которого погибли 3 человека и свыше 30 были ранены.
«Это нападение было прямой эскалацией. Вам не стоит заблуждаться на этот счет. Оно требует ответа. Но я не буду опережать решение, которое примет президент», — заметил представитель Белого дома Джон Кирби.
Аналитики полагают, что решение о проведении операции может стать самым важным за все время президентства Байдена.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что ответные действия Вашингтона в связи с ударами по американским базам на Ближнем Востоке могут занять несколько этапов, быть многоуровневыми и продолжительными по времени.