На Украину прибыла поставленная Германией батарея систем ПВО Skynex

На Украину прибыла батарея систем противовоздушной обороны Skynex немецкого производства, информирует агентство УНИАН. RT на русском

Данные системы ПВО производятся немецким концерном Rheinmetall. Отмечается, что они предназначены для работы по дронам и крылатым ракетам. Газета.Ru

Зенитный комплекс Skynex оснащен радаром с дальностью действия 50 километров, а также четырьмя пушками, на каждой из которых установлены электрооптические датчики и радары. Сближаясь с целью, боеприпасы раскрываются, выпуская маленькие вольфрамовые цилиндры. Lenta.ru