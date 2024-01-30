Новая серия взрывов прогремела в Харькове. Об этом стало известно во вторник, 30 января.

© Вечерняя Москва

Украинские СМИ сообщили, что после первого взрыва в городе прогремели новые. По некоторым данным, взрывы в Харькове не прекращаются до сих пор, передает RT.

О первом взрыве сообщил мэр города Игорь Терехов.

Утром 23 января в Киеве и Харькове прогремели взрывы после ракетного обстрела. После этого воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ракетные обстрелы Киева и Харькова не являются ответом на украинские удары по Донбассу. Именно этот факт, по его словам, отличает российских военных от украинских.