Новая серия взрывов прогремела в Харькове
Новая серия взрывов прогремела в Харькове. Об этом стало известно во вторник, 30 января.
Украинские СМИ сообщили, что после первого взрыва в городе прогремели новые. По некоторым данным, взрывы в Харькове не прекращаются до сих пор, передает RT.
О первом взрыве сообщил мэр города Игорь Терехов.
Утром 23 января в Киеве и Харькове прогремели взрывы после ракетного обстрела. После этого воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ракетные обстрелы Киева и Харькова не являются ответом на украинские удары по Донбассу. Именно этот факт, по его словам, отличает российских военных от украинских.
20 января военные Вооруженных сил РФ поразили несколькими советскими ракетами П-35Б позиции комплексов противовоздушной обороны войск противника в Одессе. Использовались ракеты с оригинальной аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой, которые показали хорошую эффективность поражения военных объектов.