Спецтехника получила повреждения при обстреле ВСУ села в Белгородской области

Спецтехника и склады получили повреждения при обстреле ВСУ села в Белгородской области
Две единицы спецтехники и складские помещения повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ села Теребрено Белгородской области.
Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, на месте работают оперативные службы.
Также Гладков сообщил об обстреле села Дроновка Грайворонского городского округа, пострадавших нет. Повреждения получили несколько домов.
Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили беспилотник ВСУ самолетного типа над территорией Белгородской области.