Спецтехника получила повреждения при обстреле ВСУ села в Белгородской области

Две единицы спецтехники и складские помещения повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ села Теребрено Белгородской области.

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, на месте работают оперативные службы.

Также Гладков сообщил об обстреле села Дроновка Грайворонского городского округа, пострадавших нет. Повреждения получили несколько домов.