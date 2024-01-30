В России прокомментировали призыв Борреля к ЕС о поддержке Киева

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обрекает украинцев на истребление призывами к ЕС о поддержке Киева, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, политик ничем не рискует, делая такие заявления.

Он скоро уходит в отставку и понимает, что о нем следа в памяти не останется. Он обрекает украинцев на истребление, потому что они хотят руками украинцев нанести России сокрушительный удар, уничтожить Россию. То, что погибают украинцы, им совершенно все равно, — считает Джабаров.

Сенатор уверен, что со стороны Борреля это абсолютно безнравственное заявление. На нем лежит большая вина в слепой поддержке Киева и «натаскивании Украины против русских», считает Джабаров.

Как писало издание L’Obs, Борель заявил, что Европе нужно сменить парадигму и перейти от поддержки Киева «столько, сколько потребуется» к обязательству делать «все, что потребуется, чтобы Украина выиграла». По его словам, члены ЕС предоставили Киеву за время конфликта с Россией боеприпасы и вооружение на сумму €30 млрд, а также обучили почти 40 тысяч солдат ВСУ. Однако порой слишком медленно поставляли необходимое оружие, посетовал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация начала осознавать последствия прекращения поставок вооружений Киеву на поле боя на Украине. По его словам, из-за этого европейцам все тяжелее выполнять свои обязательства.