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Украина третий раз за день атаковала российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Теребрено Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Украина третий раз за день атаковала российский регион
© Lenta.ru

По его словам, мирные жители не пострадали, однако повреждены две единицы спецтехники и одно складское помещение. На месте работают оперативные службы.

Это уже третья атака на регион со стороны Украины, о которой Гладков сообщил 30 января. Ранее ВСУ нанесли удар при помощи дронов-камикадзе сразу по двум селам Грайворонского городского округа. В Мокрой Орловке взрыв повредил «КамАЗ» и линию газоснабжения. Кроме того, беспилотник сдетонировал в Дроновке, что привело к повреждению экскаватора и линии электроснабжения. В обоих случаях пострадавших нет.

Также атаке дрона-камикадзе подверглось село Старый Хутор Валуйского городского округа. Там детонация беспилотника повредила легковой автомобиль. Пострадавших удалось избежать.

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