Украина третий раз за день атаковала российский регион

По его словам, мирные жители не пострадали, однако повреждены две единицы спецтехники и одно складское помещение. На месте работают оперативные службы.

Это уже третья атака на регион со стороны Украины, о которой Гладков сообщил 30 января. Ранее ВСУ нанесли удар при помощи дронов-камикадзе сразу по двум селам Грайворонского городского округа. В Мокрой Орловке взрыв повредил «КамАЗ» и линию газоснабжения. Кроме того, беспилотник сдетонировал в Дроновке, что привело к повреждению экскаватора и линии электроснабжения. В обоих случаях пострадавших нет.