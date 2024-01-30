Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала экономить боеприпасы в секторе Газа на случай эскалации конфликта с ливанским шиитским движением «Хезболлах». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Ситуация на юге Ливана обострилась после ввода подразделений ЦАХАЛ на север анклава. В настоящее время вдоль границы постоянно происходят перестрелки между израильтянами и боевиками движения.

«ЦАХАЛ также начал экономить боеприпасы в Газе на случай, если конфликт с «Хезболлах» усугубится», — отметил источник.