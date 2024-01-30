СМИ: Израиль начал экономить боеприпасы в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала экономить боеприпасы в секторе Газа на случай эскалации конфликта с ливанским шиитским движением «Хезболлах». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Ситуация на юге Ливана обострилась после ввода подразделений ЦАХАЛ на север анклава. В настоящее время вдоль границы постоянно происходят перестрелки между израильтянами и боевиками движения.
«ЦАХАЛ также начал экономить боеприпасы в Газе на случай, если конфликт с «Хезболлах» усугубится», — отметил источник.
Собеседник газеты добавил, что, вместе с тем, Тель-Авив может продолжать активные военные действия на протяжении 12-14 месяцев. Он констатировал, что «еще неизвестно, кто сломается первым».
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