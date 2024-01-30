Кадыров рассказал об успешном наступлении ВС РФ в районе Белогоровки

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале рассказал об успешном наступлении российских военных в районе Белогоровки в зоне специальной военной операции на Украине.

«По словам «Аида», последние две недели его группа ведёт успешное наступление в районе Белогоровки», — отметил Кадыров.

Отмечается, что за десять дней было ликвидировано более роты личного состава украинской армии и уничтожено большое количество вооружения ВСУ, в том числе натовского образца.