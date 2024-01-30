По окончании работы на предприятиях ОПК в Екатеринбурге министр обороны РФ Сергей Шойгу подвел итоги в ходе совещания с участием их руководителей, а также представителей органов военного управления. ТК "Звезда"

"Коллеги, мы посмотрели фактически все производства. Поговорили с главными инженерами и конструкторами, появилось много нового оборудования. В связи с этим существенно увеличены объемы производства. Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО - там увеличение у нас более чем в 2 раза. Надеюсь, по этому году программа будет выполнена полностью", - заявил Шойгу. ТАСС