Военнослужащие Южной группировки войск за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении фронта, сообщило Минобороны России.

Ведомство заявило, что российская армия нанесла удар по живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Красное, Андреевка, Новомихайловка, Курдюмовка и Георгиевка в ДНР.

В результате у ВСУ потери до 310 человек личного состава — убитыми и ранеными.