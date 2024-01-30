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МО: ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

Военнослужащие Южной группировки войск за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении фронта, сообщило Минобороны России.

ВС РФ заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
© РИА Новости

Ведомство заявило, что российская армия нанесла удар по живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Красное, Андреевка, Новомихайловка, Курдюмовка и Георгиевка в ДНР.

В результате у ВСУ потери до 310 человек личного состава — убитыми и ранеными.

Также Минобороны России сообщило об уничтожении ЗРК IRIS-T в зоне СВО.

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