ВС РФ заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

МО: ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
Военнослужащие Южной группировки войск за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении фронта, сообщило Минобороны России.
Ведомство заявило, что российская армия нанесла удар по живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Красное, Андреевка, Новомихайловка, Курдюмовка и Георгиевка в ДНР.
В результате у ВСУ потери до 310 человек личного состава — убитыми и ранеными.
Также Минобороны России сообщило об уничтожении ЗРК IRIS-T в зоне СВО.