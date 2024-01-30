Новейший российский БТР-22 проходит испытания

В минувшем году одной из главных новинок Международного военно-технического форума "Армия-2023" стал новейший российский бронетранспортер, именуемый сейчас во многих источниках БТР-22.

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Как сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель", в настоящее время эта интересная во многих отношениях машина проходит испытания.

Ее главным отличием от знаменитого семейства БТР-60/70/80 и 82 является радикальная перекомпоновка корпуса с переносом моторного отделения в переднюю часть и наличием дверей для входа и выхода десанта в корме. Длина - 7 560 мм, ширина - 2 985 мм, высота - 3 020 мм. Клиренс - 475 мм.

Бронетранспортер вооружен автоматической 30-мм пушкой 2А72, обладающей темпом стрельбы до 330 выстрелов в минуту. Имеется также 7,62-мм пулемет ПКТМ.

Комбинированный прицел ПНК снабжен тепловизионным каналом и лазерным дальномером. Предусмотрена установка необитаемого пушечно-ракетного модуля.

Бронирование усилено, в том числе доработана противоминная защита. Полная масса - 20000 кг. Вместимость - десять военнослужащих.