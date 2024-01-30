Польский эксперт: Европа не сможет заменить США для Украины

Польский эксперт по безопасности Марек Сверчиньски заявил в своей статье для Polityka, что без возобновления финансирования и поставок из США Украина столкнется с дефицитом боеприпасов и оружия, который Европе не удастся восполнить. Главной проблемой эксперт назвал отсутствие у Киева ракет для истребителей F-16, а также для систем Patriot и HIMARS.

По словам Сверчиньски, помощь США была самой крупной и во многом самой важной, а ее фактическая блокировка будет иметь самые серьезные последствия для ВСУ.

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«На вопрос, какое американское оружие нужно Украине, самый короткий, честный и наиболее близкий к истине ответ: все», - подчеркнул Сверчиньски.

Системы HIMARS и американские установки M270, которых у ВСУ сейчас меньше сорока, составляют ключевую ударную силу украинской армии, заявил эксперт. Проблемой остаются боеприпасы - производимые исключительно в США и поставлявшиеся благодаря решениям Конгресса.

Дополнительной сложностью станет введение в состав ВВС Украины самолетов F-16 с боеприпасами AMRAAM, дальность которых превышает сто километров. Если американцы не одобрят щедрую поставку этих ракет, их у ВСУ может оказаться недостаточно даже для месяца интенсивной воздушной кампании.

Даже если ЕС решит вооружать Украину за счет собственных поставок, производство для Европы окажется чрезвычайно дорогим и все еще будет зависеть от политического решения Вашингтона. Перспектива президентства Дональда Трампа, учитывая его отношение к НАТО, говорит не в пользу Киева

О производстве перспективных ракет в ЕС в количествах, гарантированных промышленностью США, не может быть и речи, подчеркнул эксперт. Кроме того, из-за экспортных ограничений и «технологических оговорок» Европа не производит ракеты для F-16 и для HIMARS.

В конце 2023 года администрация Джо Байдена объявила о предоставлении Украине нового пакета вооружений на 250 миллионов долларов. В Белом доме заявили, что это может стать последней партией оружия для ВСУ из запасов США, если Конгресс не одобрит новое финансирование.