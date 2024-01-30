Боррель: оборонная промышленность ЕС оказалась не готова к конфликту на Украине

Оборонная промышленность стран ЕС оказалась неготовой к конфликту между Украиной и Россией. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в колонке для Die Welt.

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«Война на Украине показала, насколько эта индустрия была далека от готовности ответить на вызовы, с которыми мы сталкиваемся», — написал Боррель, подчеркнув, что большая часть помощи Киеву поступала из имеющихся запасов оружия.

По его словам, Для ЕС непросто восполнять запасы, мощность которых упала до мирного времени.

30 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна готова поддержать решение Евросоюза о выделении средств на помощь Украине, но только если сумму разобьют на несколько лет и будут утверждать каждый год.

В этот же день Reuters писал, что лидеры стран Евросоюза планируют объявить о намерении продолжить оказание военной поддержки Украине.